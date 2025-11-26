Актеры Цыганов, Ярмольник и Снигирь высказались об Аглае Тарасовой в суде

Сегодня, 26 ноября, в московском суде проходят очередные слушания по громкому делу актрисы Аглаи Тарасовой, которую обвиняют в контрабанде запрещенных веществ.

В зале Домодедовского суда Московской области выступили коллеги подсудимой, которые высказались о ней. В их числе актеры Евгений Цыганов, Юлия Снигирь и Леонид Ярмольник. Об этом сообщает Super.ru.

Со слов артистов, совместная работа с Тарасовой показала ее ответственным и отзывчивым человеком. Самое главное, никто никогда не видел ее на съемках в нетрезвом состоянии.

«Никогда не видел Аглаю в состояниях, выходящих за рамки трезвости. Может мы не самые близкие друзья, но на съемочных площадках бывает разное, и ничего подобного про Аглаю сказать не могу, свидетелем не был», — заявил Цыганов.

Леонид Ярмольник, в свою очередь, рассказал, что знаком с Аглаей 5 лет, как коллега и просто зритель. Впервые встретились они на кинопробах. Артист назвал ее талантливой и очень яркой молодой актрисой, профессионалом высочайшего класса.

«Знаю по какому поводу я здесь, история меня удивила, так как Аглая невероятно дисциплинирована, добра и тактичная. Я никогда не замечал ее за излишествами. Аглая очень добрый человек и готова тратить время для того, чтобы помогать людям. Я учредитель благотворительного фонда, мы помогаем пожилым артистам и Аглая ни разу не отказала, даже если у нее была работа», — рассказал он.

Актриса Юлия Снигирь заявила, что переживает за карьеру Тарасовой.

«Сейчас у Аглаи расцвет карьеры и я не представляю, каково это, если эта карьера оборвется. Аглаей интересуются и международные проекты, ее рассматривают на главную роль в турецкий сериал. На мой взгляд она очень известная и популярная актриса. Я не замечала ее за пристрастием к веществам, или за дурными поступками», — рассказала актриса.

Ранее нарколог Василий Шуров предположил, что Аглаю Тарасову осудят без снисхождения.