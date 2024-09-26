Прокурор попросил признать Алексея Панина* виновным и назначить 6 лет колонии

Состоялось заседание второго Западного окружного военного суда по делу актера Алексея Панина* (признан в РФ иноагентом и внесен в перечень экстремистов и террористов). Прокурор попросил лишить знаменитость свободы сроком на 6 лет.

Об этом сообщает ИА Регнум.

«Прошу признать Панина виновным и назначить ему наказание в виде 6 лет лишения свободы с запретом администрировать сайты на срок 5 лет», - приводит агентство слова прокурора.

На суде выступили свидетели, среди них присутствовал сотрудник МВД, отправивший экспертам публикацию Панина*, в которой он высказывался о теракте на Крымском мосту.

Напомним, поводом для возбуждения уголовного дела стала его публикация в личном канале, в котором, как показала экспертиза, артист положительно оценивал преступление. Панин* объявлен в международный розыск. Статья, которую вменяют актеру, предусматривает штраф до миллиона рублей или лишение свободы до 7 лет.

Ранее актер Сергей Селин призывал Панина* «прийти в себя».

*признан в РФ иноагентом и внесен в перечень экстремистов и террористов