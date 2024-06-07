«Приди в себя»: Сергей Селин обратился к оскорбившему его Алексею Панину*

Заслуженный артист России Сергей Селин отреагировал на оскорбления со стороны эмигрировавшего коллеги Алексея Панина* (признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Его слова приводит aif.ru.

«Я хочу сказать: Леша*, Лешенька*, я же тебя любил. Да и, наверное, сейчас нормально к тебе буду относиться - если ты вразумишься. Ты просто приди в себя, и все», - поделился Селин.

Актер отметил, что в свое время ему нравилось то, что делал Панин* в кино. Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» подчеркнул, что его коллега подавал большие надежды как артист. При этом Селин уточнил, что текущее поведение коллеги вызывает большие вопросы.

«Но то, что ты сейчас делаешь, Леш*, - это недостойно. И не только по отношению ко мне, а к людям в целом, ко всей стране», - высказался он.

Напомним, в недавнем интервью Алексей Панин* обвинил Сергея Селина в отсутствии актерского таланта, сравнив коллегу с «грязью из-под ногтей». Он добавил, что Селин состоялся как артист только благодаря «какой-то продюсерше».

Ранее певица Пелагея рассказала, что в 14 лет играла в своей рок-группе с матерью.

*(признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)