Прокуратура возобновила дело жены актера Полицеймако, избившей журналистку. Об этом сообщает Газета.Ru.

История с нападением на журналистку Первого канала Лилию Федорову получила свое продолжение. В декабре 2023 года дело закрыли из-за недостатка доказательств и за истечением срока давности, а жене Михаила Полицеймако, которая избила девушку, так и не избрали наказание.

Однако Лилия Федорова настояла на том, чтобы дело возобновили — она намерена идти до конца.

«Я возмущена, что ОУМВД Басманного района волокитил это дело 3 года, постоянно приостанавливая его под надуманными предлогами, нарушая допустимые сроки. Но я верю в законность своих требований. Поэтому я не сдамся перед бюрократическими проволочками, и доведу дело до суда», — заявила она.

Пострадавшая журналистка рассказала, что помимо полученных увечий в виде обрыва мышечного нерва, который привел к невропатии, она пережила эмоциональное потрясение.

«Полицеймако меня унизила. На той самой лестничной клетке она растоптала мое человеческое достоинство. Нанесла не только физический вред, но и моральный», — добавила она.

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