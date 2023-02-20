Прокол, дренаж и проблема в голове: Роману Костомарову стало только хуже

Фигуристу Роману Костомарову сделали прокол и поставили дренаж для выведения жидкости из легких. Кроме того, новая проблема обнаружена в голове.

Спортсмен с аппаратом ИВЛ, без которого почти не может дышать, прошел компьютерную томографию. Его результатами с Пятым каналом поделился источник.

Оказалось, что в голове есть кусочек забитых сосудов, сильного отека не обнаружено. К этой проблеме добавилась плохая работа почек и печени. Почки работают слабо и едва справляются с жидкостью. Печень страдает от отека и количества лекарств.

Костомаров находится в сознании, но лучше ему не становится - состояние тяжелое.

Отметим, что информация о самочувствии Костомарова весьма противоречива. Другой источник 20 февраля сообщал, что состояние спортсмена критическое – у него поражена четверть головного мозга.