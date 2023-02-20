«Поражена четверть головного мозга»: Роман Костомаров находится в критическом состоянии

Прославленный фигурист Роман Костомаров продолжает находиться в больнице, куда попал 10 января. Поклонники волнуются за здоровье кумира, которого врачи буквально пытаются вернуть с того света. Ситуация настолько серьезная, что Олимпийскому чемпиону ампутировали конечности. А сегодня стало известно, что состояние спортсмена критическое.

По данным Telegram-канала SHOT, у Костомарова поражена четверть головного мозга: кровоизлияние и гематома в лобной доле.

«Состояние фигуриста критическое», – пишет источник.

Ранее врачи говорили о поражении легких, но по данным СМИ, сейчас это не главная проблема звездного пациента. Врачи считают, что инфекция от отита могла перейти с ушей на мозг и дать осложнения.

«Новые образования обнаружены в лобной, правой затылочной и левой теменной областях. Развивается внутримозговая гематома больших полушарий. Острая фаза наблюдается в правой лобной доле с отеком. Поражения белого и серого вещества мозга сохранены во всех отделах, кроме правой лобной доли», – пишет SHOT.

Врачи продолжают делать все возможное, чтобы спасти Романа.

Ранее мы писали о том, как врач-нефролог Коробкина назвала причину всех осложнений Романа Костомарова.