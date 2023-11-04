Проклятья Разина не сбылись: Дмитрий Маликов рассказал об атмосфере на концерте памяти Юрия Шатунова

Певец Дмитрий Маликов отметил, что на концерте памяти Юрия Шатунова царила душевная атмосфера. Мероприятие прошло хорошо, несмотря на угрозы и проклятия со стороны экс-продюсера коллектива Андрея Разина.

По словам Маликова, все артисты бережно отнеслись к творчеству Шатунова и почтили его память.

«Я лично очень доволен песней «Падают листья», хотел бы ее выпустить. Душевная на концерте была атмосфера», — отметил Маликов в интервью Voice.

Артист отметил, что лично не был знаком с Шатуновым, поскольку звезда «Ласкового мая» жил в Германии. Маликов выразил уверенность, что Юрий был «простым и хорошим человеком».

Экс-продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин 3 октября пригрозил в соцсетях артистам, которые выступят на трибьют-концерте, посвященном 50-летию Шатунова. Он послал им проклятья и назвал данное мероприятие «сатанинским».

Напомним, вдова Юрия Шатунова подала иск в суд против Андрея Разина и компании в США.

Ранее мы писали, что 6 сентября 2023 года исполнителю хита «Белые розы» могло бы исполниться 50 лет. В честь этого события его семья прилетела из Германии в Россию, чтобы открыть памятник на Троекуровском кладбище стоимостью 10 млн рублей.