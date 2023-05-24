Проклятие Юдашкина: молодая певица надела платье от умершего кутюрье и едва не попала в больницу

Не так давно в мире отечественной моды произошла большая потеря. На 60-м году жизни скончался Валентин Юдашкин. Долгое время мужчина боролся с онкологией, однако недуг оказался сильнее. Модельер сотрудничал со многими звездами шоу-бизнеса, вот почему его смерть для них стала настоящим ударом. На днях состоялась музыкальная премия, на которую Ольга Серябкина пришла в платье от покойного Валентина. Таким способом девушка хотела отдать честь именитому кутюрье, однако ее настрой сбил неприятный инцидент.

Как сообщает издание «7Дней.ru», артистка чудом уцелела во время мероприятия. Дело в том, что Ольгу едва не сбили с ног помощники ее коллеги, которая захотела вынести диван на ковровую дорожку. Серябкина в последний момент успела увернуться от мебели и избежать травмы. Однако певица не стала устраивать скандал и вместо этого произнесла: «Ничего страшного, бывает. Со мной все в порядке».

К слову, сотрудники СМИ отметили, что во время столкновения платье от Юдашкина также не пострадало.

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