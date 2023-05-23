«Нервы не выдержат»: вернувшуюся в РФ Аллу Пугачеву «облили помойкой» на похоронах Юдашкина

Алла Пугачева уже давно не проживает на территории РФ. Год назад артистка перебралась в Израиль и оборвала все связи с нашей страной. Однако на днях певица все же прилетела в Москву из-за похорон Валентина Юдашкина. Как оказалось, не все коллеги Пугачевой рады ее возвращению. Об этом сообщает портал Царьград.

На связь с изданием вышел инсайдер, который также был на прощании с модельером, и заявил: кроме Дмитрия Пескова никто не захотел общаться с исполнительницей хита «Арлекино» в тот день. По информации источника, на похоронах присутствовали Буйнов, Басков, Зверев. В далеком прошлом их с Пугачевой связывали теплые отношения, но, увидев певицу на кладбище, мужчины даже не поздоровались с ней. Все это крайне расстроило 74-летнюю артистку.

«Мне кажется, что у нее ни нервы, ни сердце не выдержат уже. Ее помойкой облили. Жалко, что такое отношение было к Алле на похоронах», — сообщил инсайдер.

Ранее врач Егорова заявила, что 74-летняя Алла Пугачева теряет волосы из-за проблем со здоровьем. Высказывание эксперта читайте здесь.

Не менее интересна та история, в которой Миронова заявила, что Татьяна Васильева «говорила ложь за деньги на каналах».