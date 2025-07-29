«Прокляну!»: Лариса Гузеева пригрозила «гадинам», осуждающим ее за воспоминания о маме

Мама Ларисы Гузеевой Альбина Андреевна умерла в 2018 году. С тех пор телеведущая регулярно вспоминает о родительнице, что нравится далеко не всем ее подписчикам. Устав от обвинений, артистка в резкой форме обратилась к хейтерам и пригрозила им проклятиями.

В очередной раз артистка заговорила об Альбине Андреевне во время приготовления шакшуки. Гузеева вспомнила, что мама называла это блюдо армянской яичницей.

«И вот еще что. Если хоть одна гадина скажет, что я, взрослая тетя, а всё вспоминаю мамочку… Прокляну! Так и знай», — сказала звезда «Жестокого романса», пожелав подписчикам самой «прекрасной армянской яичницы».

Ларису Гузееву связывали с родительницей очень близкие отношения, поэтому ее смерть стала большим ударом для телеведущей. Артистка призналась, что в первую очередь все делала для матери, а уже потом для своих детей. Спустя шесть лет звезда вспоминает об Альбине Андреевне со слезами на глазах и признается, что до сих пор с ней разговаривает про себя.

C первым мужем Ильей артистка развелась через семь лет брака. От второго супруга, Кахи Толордавы, у Гузеевой есть сын Георгий. В 1999 году Гузеева вступила в союз с предпринимателем Игорем Бухаровым, которому родила дочь Ольгу.

Недавно артистка призналась в симпатии к молодому актеру Алексею Лукину. Гузееву удивило то, что молодой человек свободен.