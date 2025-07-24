«Куда все смотрят?»: Гузеева призналась в симпатии к молодому актеру

Ведущая Лариса Гузеева призналась в симпатии к молодому популярному актеру Алексею Лукину. Она удивлена, что перспективный молодой человек свободен.

На заявление актрисы обратило внимание издание 78.ru.

П словам Гузеевой, во время ее молодости девушки сходили с ума по звездам фильма «Гардемарины, вперед!». Сейчас, отмечает ведущая, в почете главные герои «Этерны». По замечанию актрисы, все без исключения «достойные, солидные, но одинокие».

«Прочитала, что сердце популярного актера Леши Лукина свободно… И не пойму, как же так? Парень молодой, перспективный, статный, куда же все смотрят? – задалась вопросом Гузеева.

Ранее ведущая шоу «Давай поженимся» пришла в ужас от критики ее нового образа. Она отметила, что незначительное изменение во внешности вызывает «столько ненависти и агрессии».