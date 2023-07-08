«Проклял»: Караулова раскрыла подробности разговора с Дибровым

Скандалы вокруг смены ведущего в шоу «Кто хочет стать миллионером?» до сих пор не утихают. Поклонники телепередачи убеждены, что Юлианна Караулова не подходит на роль ведущей. Ранее супруга Дмитрия Диброва утверждала, что его не предупредили о замене.

Недавно Караулова рассказала, что встретилась с Дибровым на дне рождения у Владимира Преснякова, где у них случился разговор. Караулова спросила о его отношении к ее кандидатуре ведущей, чтобы выяснить не ненавидит ли он ее.

Дибров сначала пожелал удачи и произнес приятные слова. Однако под конец разговора телеведущий произнес несколько слов на латинском языке.

«Я сказала ему: "Дмитрий, благословите меня!". Он прочитал что-то на латыни, не знаю, может проклял, конечно, но вроде нет», — пояснила Караулова в «Шоу Воли».

Ранее мы писали, что Дмитрий Дибров отказался от встреч с живущей во Франции дочерью.