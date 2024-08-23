«Прохожу сложный путь»: Седокова впервые вышла на связь после намеков мужа на расставание

Певица Анна Седокова впервые вышла на связь после откровений мужа Яниса Тиммы в социальных сетях. Комментировать заявление баскетболиста она не стала, лишь призналась, что проходит сложный путь в личной жизни.

В отношениях экс-солистки группы «ВИА Гра» с супругом наступил очередной кризис. Еще совсем недавно они смогли решить все проблемы и отказаться от развода. Но спустя всего несколько недель Янис поделился с поклонниками, что ничего не наладилось. Он отметил, что не верит словам Анны. Кроме того, он обвинил ее в том, что она променяла их счастье на деньги.

Седокова не стала сразу реагировать на посты мужа. Как оказалось, она лишилась своего аккаунта в социальной сети. Поэтому она решила поделиться своими мыслями в Telegram-канале. Правда, подробности, что именно случилось у них со спортсменом, не раскрыла.

«Я прохожу сложный путь трансформации. Сложный путь в личной жизни. Но не хочу пока давать никакие комментарии. Хочу мыслить позитивно и находить в самых не простых ситуациях хорошее», - написала Анна.

Певица также намекнула, что находится в разбитом состоянии. Но при этом пропадать из медиаполя она не планирует. Поклонники в комментариях поддержали артистку и пожелали ей сил и терпения.

Ранее появилась информация, что прибыль бренда певицы Анны Седоковой упала на 3 миллиона рублей.