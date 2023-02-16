«Прохожу финальное обследование»: 33-летняя Агата Муцениеце готовится к операции

Агата Муцениеце ведет активный диалог со своими подписчиками. Девушка всегда рада поделиться секретами красоты и историями из жизни. В личном блоге знаменитость нередко выходит на связь в естественном виде: без тонны макияжа, в очках и с пучком на голове. К слову, один из этих факторов экс-супруга Прилучного все-таки готова изменить.

Так, звезда «Закрытой школы» сообщила: она решилась на коррекцию своего зрения. Агата опубликовала видео из офтальмологической клиники и сообщила, что сегодня состоялось финальное обследование.

«Друзья, вы заметили, что я в последнее время хожу очень часто в очках. Я все-таки буду исправлять зрение. Скоро я вас увижу аж с 33-го этажа. Я решилась, сегодня финальное обследование», — высказалась знаменитость.

По словам Агаты, чтобы хорошо видеть, ей раньше приходилось носить линзы. Уже совсем скоро актриса избавится от всех неудобств и сможет с комфортом наслаждаться жизнью.

Ранее мы писали о том, что Агата Муцениеце не стала опровергать слухи о новом романе и сделала смелое заявление об избраннике. Подробности читайте в этой статье.