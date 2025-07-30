«Я была у врача, все проверили»: жена Прохора Шаляпина рассказала о планах родить от певца

Певец Прохор Шаляпин и его жена по проекту «Свадьба вслепую» Ольга Вашурина посетили премьеру фильма «Три сестры». Пара заявила, что обсуждает рождение детей. На мероприятии присутствовала корреспондент сайта «Страсти».

Вашурина рассказала, что Прохора «невозможно не любить». Шаляпин в свою очередь отметил «очень теплые отношения» с Ольгой.

Девушка объявила, что обсуждает с Прохором рождение детей. Она посетила врача и проверила свое состояние.

«Я на той неделе была у врача, все проверили, все в рабочем состоянии. Мы это обсуждаем», - сказала Вашурина.

Сам певец признался, что хочет и мальчика, и девочку.

«Я хочу троих детей. Официальных, настоящих», - заключил артист.