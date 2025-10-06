Прохора Шаляпина «отменяют» в Сети из-за шутки в детском шоу: подробности

Артист Прохор Шаляпин столкнулся с критикой своего поведения после участия в шоу «Дети против». В Сети стали обсуждать, что блогер вел себя некрасиво с несовершеннолетними, а больше всего пользователям не понравилась шутка Прохора, адресованная одному из мальчиков.

Шаляпин стал новый гостем в интернет-шоу, в котором знаменитости встречаются с детьми и отвечают на их вопросы. Все началось с того, что юные участники проекта не узнали, кто к ним пришел, поэтому стали расспрашивать у артиста, чем он занимается. Прохор признался, что домохозяин, то есть он занимается тем, что следит за домом.

Один из детей спросил у Прохора, работал ли он когда-нибудь грузчиком, а блогер решил ответить саркастичной шуткой.

«Нет, это я для тебя оставил», - пошутил Шаляпин.

Пользователи посчитали, что артист переборщил с юмором и начали его «отменять» в Сети. Также многим не понравилось, что Прохор сравнил шоу с рекламой презервативов.

«Он в натуре тот учитель из «Гарри Поттера», который самовлюбленный», «Пассивная агрессия», «Чел реально на ребенка обиделся», - пишут в комментариях.

Ранее Прохор Шаляпин взял в подтанцовку модель plus-size от которой отказалась Анна Asti.