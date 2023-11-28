Прохора Шаляпина едва не задушил чемпион мира по дзюдо Леденев на съемках шоу

Певец Прохор Шаляпин пострадала на съемках шоу «Дзюдо со звездами». Чемпион мира по дзюдо Алексей Леденев немного не рассчитал силу и едва не задушил артиста. Об этом сообщает Pravda.ru.

Как стало известно, Шаляпин стал участником нового проекта вместе с телеведущим Андреем Малаховым, иллюзионистом Сергеем Сафроновым и шоуменом Рустамом Солнцевым. Во время съемок певец дрался с Леденевым, однако все закончилось вызовом врачей. По данным источника, Прохор потерял сознание, и его откачивали медики, которые дежурили на площадке. Через некоторое время он пришел в себя.

«Я чуть переборщил. И Прохор просто отключился — так бывает», - поделился Алексей Леденев.

Напомним, что недавно Прохор Шаляпин принял участие в не менее опасном шоу – «Новые звезды в Африке». Там артисту приходилось не только выживать в суровых условиях, но и пытаться налаживать отношения с коллегами, что у него не особо получалось. Так, Оскар Кучера как-то обругал матом певца и захотел его ударить.