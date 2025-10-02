«Ты можешь жамкать кого угодно, а я должна сидеть и молчать?»: жена Шаляпина устроила ему сцену ревности на ТВ-шоу

Телеведущая Ольга Вашурина, на которой Прохор Шаляпин женился летом в рамках шоу, приревновала его к блогерше Карине Нигай. Жене артиста не понравилось, что он мило общался с ней. Об этом сообщает StarHit.

Шаляпин и Вашурина стали новыми участниками проекта «Ставка на любовь» на канале «Пятница!». Прохору шоу понравилось с первого дня, так как он оказался в комфортных условиях на вилле с живописным видом. А вот Ольга восторга возлюбленного не разделила, так как была недовольна его поведением.

«Прохор, к тебе есть претензии… Ты можешь жамкать кого угодно, обниматься, зажиматься со всеми подряд, а я должна сидеть и молчать? Мы зашли вдвоем, а ты эдакая звезда в зените — сразу со всеми обниматься и целоваться. А обо мне не подумал даже… Что нужно меня представить, например», - заявила телеведущая.

Отметим, что приревновала Шаляпина Ольга к Карине Нигай, так как он не успел заехать, как уже начал смеяться в ее компании. Однако сам Прохор в своем общении с женским полом не нашел ничего страшного. Он подчеркнул, что не собирается выяснять отношения с Вашуриной и развивать семейную драму, так как приехал отдыхать.

«Мы не в том возрасте, чтобы устраивать такие концерты. Ты для меня семечко — я общался с женщинами, которые тебя старше в два раза. А твое поведение воспринимаю как детский сад», - сказал жене Прохор.

К слову, брак артиста, по его словам, многие воспринимают как фиктивный, однако за время общения он действительно проникся Ольгой. В беседе с журналистами он заявлял, что им хорошо друг с другом.

