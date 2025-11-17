Прохор Шаляпин вышел на связь после новостей об освобождении убийцы своих тети и бабушки

Шоумен Прохор Шаляпин прокомментирован новости о том, что убийце его родственников удалось избежать наказания. Он заявил, что это «прискорбная правда».

В личном блоге Прохор вышел на связь с поклонниками и подтвердил, что человек, лишивший жизни его тетю и бабушку, не отбывает за это наказание.

«К большому сожалению, суд отпустил убийцу. Это абсолютная, прискорбная правда», - заявил Шаляпин.

По данным СМИ, в феврале 1996 года мужчина вломился в квартиру к родственницам Прохора в Волгограде. 60-летнюю Людмилу Колесникову он зарезал, а 30-летнюю Ирину Нетаеву застрелил. Тела обнаружили члены семьи на следующий день. Самому Шаляпину на тот момент было 12 лет.

Спустя 24 года подозреваемого в убийстве задержали. Однако в 2021 году дело было прекращено из-за истечения срока давности.

