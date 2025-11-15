Прохор Шаляпин заявил, что за два года его доходы увеличились в 20 раз

Доходы шоумена Прохора Шаляпина всего за несколько лет выросли в 20 раз благодаря мемам о счастливой и беззаботной жизни.

«За последние два года мои доходы выросли в 10, нет, даже в 20 раз», — признался 41-летний Шаляпин в шоу «Осторожно: Собчак».

При этом, по словам артиста, успех пришел к нему после участия в шоу «Звезды в Африке», где ему платили всего 50 тысяч рублей за съемочный день. Прохор пожаловался, что на проекте часто глодал и похудел на 11 килограммов, а после возвращения в Москву был уверен, что это очередной провал.

«Я поучаствовал, вернулся домой, думаю: «Ну что, очередной провал? Привык позориться, ну и ладно», - разоткровенничался Шаляпин.

Однако, зрителям понравилось поведение Прохора на проекте, а его цитаты стали разбирать на мемы.

Ранее Прохор Шаляпин объяснил, почему у него произошел конфликт с Тиной Канделаки. Она возмущалась, что артист запросил слишком большой гонорар. Однако, как оказалось, сумму Шаляпин назвал, считая, что общается с мошенниками. Прохор заверил, что готов посотрудничать с Тиной бесплатно.