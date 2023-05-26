Прохор Шаляпин спас единственную внучку Людмилы Гурченко, которая стала затворницей

Певец Прохор Шаляпин помогает единственной внучке легендарной актрисы Людмилы Гурченко, 39-летней Елене Королевой. Многих удивляет то, что наследница звезды живет скромной жизнью и работает редактором в ток-шоу. Но после потери работы она одна занимается воспитанием дочери Таисии. Окружающие говорят, что женщина совсем забыла о себе.

Из-за трудностей с деньгами, предательства любимого человека и выкидыша у Королевой началась депрессия. В одно время внучка артистки так отчаялась, что стала затворницей. В этот момент ее очень поддержал друг семьи Прохор Шаляпин, который общается с ней не первый год.

Певец рассказал, что год назад женщина забеременела от мужчины, который ее бросил. После этого она потеряла ребенка.

«После развода с супругом она на площадке, где собак выгуливают, встретила некоего полковника. Он тоже собачник, так и закрутился у них роман. Но потом выяснилось, что мужчина женат», – поделился Прохор с журналистами kp.ru.

Когда исполнитель увидел, как изменилась Елена после предательства, то решил прийти ей на помощь.

«Лена сильно запустила себя, ей было не до салонов, да и денег им с дочкой едва хватает. Я договорился со стилистом Романом Спектором и отвел Лену к нему в салон», – отметил Шаляпин.

Музыкант оплатил внучке знаменитости прическу и наращивание ресниц. Преображение длилось более пяти часов! После этого мужчина подарил ей розовое пальто. Когда она позировала, то певец даже заметил фирменный взгляд ее знаменитой бабушки.

«Я напомнил Лене, что она не только мама, но и красивая женщина. Уверен, она встретит мужчину, который будет любить ее и беречь», – высказался Прохор.

Известно, что пока Королева не нашла работу. Но ей нужно на что-то жить, поэтому она занимается продажей дачи Людмилы Гурченко. Шаляпин отметил, что пока никто не хочет покупать дом.

Напомним, что дача знаменитости располагается в деревне Глаголево. Отмечается, что это была единственная загородная недвижимость актрисы. Участок в Подмосковье занимает всего 10 соток, а скромный дом – 150 квадратов.

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