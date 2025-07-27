Прохор Шаляпин снова женился: что известно о его избраннице

Российский шоумен Прохор Шаляпин вновь сыграл свадьбу, правда в рамках шоу. На этот раз его избранницей стала 37-летняя Ольга Вашурина, победительница кулинарного проекта «Кондитер» и телеведущая.

Необычное событие произошло на телепроекте «Свадьба вслепую» на телеканале «Пятница!», где незнакомые люди связывают себя брачными узами на неделю, чтобы затем принять решение о продолжении отношений.

Ольга Вашурина получила известность благодаря участию и победе в популярном кулинарном шоу «Кондитер». После начала работать телеведущей на «Пятнице!».

Личная жизнь 41-летнего шоумена была предметом многочисленных обсуждений. Впервые он женился в 18 лет на женщине старше себя. В 2013 году Прохор Шаляпин вступил в брак с бизнесвумен Ларисе Копенкиной, которая была старше его на 28 лет. После развода с Копенкиной Шаляпин вступил в отношения с певицей Виталиной Цымбалюк-Романовской. Третий штамп в паспорте у артиста появился после свадьбы с бизнесвумен Татьяной-Клаудией Дэвис, которая скончалась в сентябре 2021 года через несколько месяцев после торжества.

Ранее психолог Станислав Самбурский объяснил сайту «Страсти» феномен популярности Шаляпина. Эксперт предположил, что участник «Фабрики звезд» взял под контроль образ «посмешища» и обернул его в свою сторону.