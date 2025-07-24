«Согласился быть клоуном, но на своих условиях»: в чем феномен внезапной популярности Прохора Шаляпина
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Прохор Шаляпин стал известен как участник «Фабрики звезд», однако на сегодняшний день о его творчестве почти никто не вспоминает. В 2010-х годах артист получил скандальную репутацию благодаря съемкам в ток-шоу, где он на всю страну выяснял отношения с возлюбленными. После участия в проектах прошло 15 лет, и за это время Шаляпин стал кумиром молодежи, которого цитируют и зовут на крупные мероприятия. В беседе с сайтом «Страсти» психолог Станислав Самбурский объяснил феномен популярности Прохора. Эксперт предположил, что артист взял под контроль образ «посмешища» и обернул его в свою сторону.
Сначала было стыдно — потом стало интересно
«Первое, что мы чувствовали, глядя на Шаляпина, — это стыд. Его появление в студии часто выглядело как сцена из оперы: слишком театрально, слишком неуместно. Слёзы, признания, скандалы — казалось, всё это пародия. Но именно в этот момент и начался его путь к славе. Прохор не убежал. Не спрятался. Он согласился быть клоуном, но на своих условиях. Именно тут начинается самое интересное — с точки зрения психологии. Шаляпин взял под контроль образ посмешища. Он сам пишет сценарии этих спектаклей. Он не просто участвует в скандале — он его режиссирует. Он с удовольствием страдает на публику, комментирует свои драмы, играет роль. Не просто живёт свою жизнь — делает из неё представление», — высказался эксперт.
Самбурский Станислав
Это и есть ироническая идентичность — способ выживания и самоутверждения через игру с масками. Шаляпин как будто говорит: «Да, я нелепый. Но это моя нелепость. Я сам решаю, как быть смешным». Он перехватывает власть над восприятием. И в этот момент перестаёт быть объектом насмешки. Он становится её хозяином.
Из изгнанника — в героя эпохи
«Прохор не прятал свою уязвимость. Он не сопротивлялся тому, как его видят. Он подчинился и в этом победил. Его образы стали одновременно глянцевыми и растрёпанными, трогательными и вызывающими. Он сочетает в себе и пародию, и искренность. Это разрыв шаблона. Мы привыкли к героям с идеально отточенными позами. А он — настоящий. И в этом парадоксе — ключ к популярности среди подростков. Молодёжь выросла на мета-иронии. Им близка неидеальность, игра, слом жанра. И Шаляпин, который разрешил себе быть странным, нелепым и ярким, попадает точно в цель. А главное — он не просто случайно всплыл, как, скажем, Катя Лель, чей «Муси-пуси» спели где-то на Западе, и теперь она рассуждает о себе как о звезде международного уровня. Шаляпин не ждёт, пока его вспомнят. Он каждый раз сам пишет себе роль, выходит в кадр и делает так, чтобы о нём заговорили», — заявил психолог.
Самбурский Станислав
Многие боятся быть смешными, нелепыми, неформатными. Стыд за чужую неловкость — это часто отражение стыда за свою. А Шаляпин как будто берёт всех за руку и говорит: «Да, я такой. И ты тоже можешь. И это — нормально».
По словам психолога, Прохор не просто пережил свои провалы. Он на них построил карьеру.
«Он показывает, что можно быть собой. Можно быть непохожим. Можно быть предметом анекдота, и при этом стать героем эпохи. Именно в этом и заключается его магия: он первым разрешил себе не соответствовать и этим дал разрешение другим», — резюмировал эксперт.
Самбурский Станислав