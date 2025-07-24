«Согласился быть клоуном, но на своих условиях»: в чем феномен внезапной популярности Прохора Шаляпина

Прохор Шаляпин стал известен как участник «Фабрики звезд», однако на сегодняшний день о его творчестве почти никто не вспоминает. В 2010-х годах артист получил скандальную репутацию благодаря съемкам в ток-шоу, где он на всю страну выяснял отношения с возлюбленными. После участия в проектах прошло 15 лет, и за это время Шаляпин стал кумиром молодежи, которого цитируют и зовут на крупные мероприятия. В беседе с сайтом «Страсти» психолог Станислав Самбурский объяснил феномен популярности Прохора. Эксперт предположил, что артист взял под контроль образ «посмешища» и обернул его в свою сторону.

Сначала было стыдно — потом стало интересно