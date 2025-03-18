Певец Прохор Шаляпин раскритиковал «безголосых» звезд российского шоу-бизнеса

Певец Прохор Шаляпин резко высказался о звездах российского шоу-бизнеса. В беседе с Ляйсан Утяшевой в ее YouTube-шоу «Дерзкая готовка» финалист «Фабрики звезд-6» раскритиковал современных безголосых исполнителей и заявил, что публика «ненавидит» нынешних артистов.

«В нашем шоу-бизнесе очень много людей, которые в топе и у них вообще нет голоса. Они даже не могут произнести слово! Очень много шепелявой молодежи, ни одного слова не поймешь. Из уходящего поколения, которое никак не уйдет, все цепляются за эти эфиры. Уже телевизор никто не смотрит — они в Интернет перетекают. Уже люди говорят: „Господи, да как же мне от вас избавиться? Какой-то спам. Это все против моей воли, уберите уже эту кривую рожу“. И все равно они есть», — возмутился Прохор Шаляпин.

Артист отметил, что именно из-за постоянно мелькающих на телеэкранах звезд ему «не дают спеть». При этом Прохор Шаляпин не стал называть конкретных имен мешающих ему артистов, поскольку его могут уличить в «зависти».

«Как только назовешь фамилии, сразу: „Мне завидуют, за счет меня пиарятся“. Да вся страна тебя ненавидит уже, чему там завидовать?» — заявил певец.

Финалист «Фабрики звезд-6» назвал современный шоу-бизнес «лживым» и «неискренним», и «люди это видят».

Ранее мы писали о том, что Прохор Шаляпин раскритиковал коллег по сцене из-за «пресыщенности» и «вседозволенности». Певец заявил, что «у нас весь шоу-бизнес — макаки с дерева».