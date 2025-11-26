Прохор Шаляпин рассказал о планах прожить до 100 лет. Об этом сообщает «Общественная служба новостей».

26 ноября Прохору Шаляпину исполнилось 42 года. Артист признался, что не чувствует себя на свои годы.

«Да, мне 42, но чувствую себя на 20−25 лет. В юности мне казалось, что в 40 люди уходят на заслуженный отдых и получают пенсию, а сейчас осознаю, что после 40 жизнь и в самом деле только начинается», — заявил он.

Шаляпин рассказал, что регулярно пользуется различными процедурами — поэтому и выглядит он моложе.

В день рождения артист пожелал родным и близким долгих лет жизни и заявил, что сам надеется прожить длинную жизнь.

«Хочется жить и творить! А с таким темпом, как у меня, я доживу до 100 лет!» — рассказал он.

