Прохор Шаляпин посоветовал отпускать «чужих людей» в отношениях. Об этом стало известно из соцсетей.

Певец Прохор Шаляпин высказался об отношениях с людьми, чьи взгляды на жизнь могут не совпадать. По словам шоумена, таких знакомых нужно уметь отпускать.

«Не мучайте ни себя, ни другого человека за то, что ваши взгляды на этот мир совершенно не совпадают. Не обвиняйте за инакомыслие, не пытайтесь изо всех сил переделать, навязать свои устои», — заявил он.

Артист добавил, что такие люди могут быть как среди друзей, так и среди возлюбленных. По словам Шаляпина, в жизни главное встретить родственную душу.

«Нет плохих и хороших, есть свои и чужие! И как только поймёте, что рядом с вами не ваше — говорите спасибо и прощайтесь! Потому что любые отношения должны приносить радость и ни в коем случае не быть в тягость», — добавил он.

