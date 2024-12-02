Прохор Шаляпин рассказал о перекошенных коллегах и призвал любоваться его улыбкой

Шоумен Прохор Шаляпин обвинил коллег по шоу-бизнесу в зависти. Он не стал раскрывать имен, но подчеркнул, что эти люди все время хотят с искривленными лицами.

«Есть секта недовольных артистов, которые все время ходят искривленные и очень завистливые. Я стал, извините, мемом не благодаря этим перекошенным коллегам, которые ничего хорошего не желали никогда ни мне, ни каким-то еще другим ярким людям», – заявил Шаляпин в разговоре с The Voice.

При этом Прохор отметил, что в шоу-бизнесе есть и прекрасные люди, с которыми ему приятно общаться. В качестве примера он привел Викторию блогера Боню, балерину Анастасию Волочкову, певицу Бьянку и рэпера Егора Крида.

«Казалось бы, нас ничего не может объединять, но нас объединяет юмор. Мы любим поржать. Мы же не виноваты, что мы яркие», -разоткровенничался Шаляпин.

Артист рекомендовал сразу переключать канал или перелистывать страницу при виде недовольных артистов с кривыми лицами и смотреть на него или, например, на Викторию Боню.

«Смотрите на нас, на улыбающихся. Не зря же мы зубы делали. Смотрите, какая шикарная улыбка у меня», – посмеялся Прохор.

Ранее Шаляпин осудил коллег, сравнив их с папуасами, и назвал себя эталоном стиля. Стилист Юлия Тарновецкая не согласилась с его словами и пояснила, что артист совершает ошибку, выбирая образы с обилием принтов и деталей.