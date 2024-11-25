«Ассоциируется с шутовством»: что не так со стилем Шаляпина, который назвал себя эталоном

В новом интервью Прохор Шаляпин осудил коллег, сравнив их с папуасами, и назвал себя эталоном стиля. Эксперт Юлия Тарновецкая не согласна с мнением певца. По ее мнению, Шаляпин совершает ошибку, выбирая образы с обилием принтов и деталей. Стилист поделилась мнением с сайтом «Страсти».

«Не понимаю, почему он себя называет эталоном стиля. Не совсем это подходит к его образу жизни. Да, он часто появляется на съемочных площадках, но певец надевает повседневную одежду, просто более нарядную. Это часто какие-то эпатажные пиджаки, костюмы яркие. И для меня подобные наряды смотрятся несерьезно. Возможно, он подбирает образ экстравагантного фрика, который не похож на социум, на общество, но не во всех костюмах он выглядит актуально. Для меня это ассоциируется с шутовством. Да, у него цветотип и амплуа весельчака, легкого на подъем человека, мужчины, которого содержат. Такое восприятие надо гасить более классическими образами, а он усиливает свой характер футболками с принтами. Есть некоторые образы: пиджаки в цветочном принте и рубашка, но тогда нужно разбавлять это, например, черными классическими брюками с туфлями. Нужно уметь из дорогих вещей (а у него видно, что костюмы брендовые, от модных домов Италии и Франции) составлять красивые образы. Советую сочетать яркое с консервативным», — высказалась стилист.