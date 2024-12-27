Прохор Шаляпин рассказал, кто оплатит ему поездку на Мальдивы

Известный певец и шоумен Прохор Шаляпин рассказал, что полетит на Мальдивы за счет спонсоров в середине января, поскольку не в силах самостоятельно оплатить подобный отдых. Об этом сообщает Пятый канал.

Артисту помогла найти «каких-то добрых людей», которые заплатят за его поездку за границу, предпринимательница Лена Ленина. Шаляпин уточнил, что в настоящий момент все звезды ездят отдыхать по бартеру.

«Потому что сейчас, сами знаете, какой курс доллара. Даже не до шуток. Извините, откуда мы, бедные артисты, несчастные, сами можем…», — пожаловался исполнитель.

Шаляпин отметил, что соскучился по пляжному отдыху. Музыкант назвал себя «королем песка» и описал свой идеальный день так: «проснулся, ничего не делал, заснул». Певец подчеркнул, что ему не нравятся экстремальные виды отдыха — катание на лыжах, экспедиции в горы и прочее. Для него подобный досуг выступает скорее наказанием, поскольку самое экстремальное в его жизни — «полежать на пляже и не сгореть».

Кроме того, артист уточнил, что не планирует получать иностранное гражданство, чтобы облегчить себе выезд за рубеж.

«Я с гордо поднятой головой везде хожу. И американские круизы, и где-то: «I am from Russia». И гордо иду», — добавил он.

Ранее Прохор Шаляпин раскрыл свой гонорар за новогодний корпоратив.