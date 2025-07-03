Прохор Шаляпин рассказал, что в период бедности «ютился» в 130 кв. метрах

Певец Прохор Шаляпин неоднократно рассказывал о трудностях на пути к славе. Артист признался, что не всегда был обеспеченным человеком: в период бедности ему пришлось «ютиться» в 130 кв. метрах.

Выпускник «Фабрики звезд» пожаловался в шоу «Токсики», что ему приходилось жить «кое-как»: размер жилплощади Прохора составлял 130 кв. метров. Из-за нехватки пространства артисту негде было разместить свою одежду, которой, как он отметил, было немного.

Но эти времена позади. Теперь шоумен рад, что ему есть где разместиться.

Прохор Шаляпин был трижды официально женат. Впервые музыкант вступил в брак в 18 лет с женщиной, которая была старше него на 18 лет. Второй супругой звезды стала предпринимательница Лариса Копенкина, против отношений с которой выступала мать Шаляпина. Третий штамп в паспорте у шоумена появился после свадьбы с бизнесвумен Татьяной-Клаудией Дэвис, которая скончалась в сентябре 2021 года.

Артист всегда шутит на тему отношений с пожилыми женщинами и их наследства. Шаляпин рассказывал, что получил две квартиры от пенсионерок. Одна досталась ему от бабушки, а вторая, площадью в 400 кв. метров, от бабушки друга. Певец утверждал, что помогал пенсионерке и был с ней любезен.

Ранее певец признался, что «наломал дров» в прошлом, но ни о чем не жалеет.