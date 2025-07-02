«Дров наломал»: Прохор Шаляпин заговорил об ошибках прошлого

41-летний певец Прохор Шаляпин признался, что «наломал дров» в прошлом. Его слова передает Woman.ru.

В Москве состоялась премьера сериала «Этерна», которую посетил Шаляпин. Выйдя на красную дорожку, певец заговорил об ошибках прошлого. По словам Прохора, он «наломал дров», но ни о чем не жалеет. Шаляпин считает, что из ошибок нужно извлекать урок и стараться их исправить.

«А жалеть, сожалеть, что мне сесть на камушке, как Аленушка, у речки и вот так вот плакать? Нет, конечно. Были ошибки, дров наломал, но ни о чем не жалею», — высказался артист.

Также Прохор считает, что, в первую очередь, нужно думать о себе. По словам певца, он знает многих людей, которые не смогли дожить до его возраста.

«Знаете, двадцатилетним очень легко рассуждать о возрасте. Но я оглядываюсь назад, видел всякие истории, когда люди не доживают даже до моих лет. Ну и в целом, какие выводы? Что, наверное, надо думать о себе, в первую очередь», — резюмировал Шаляпин.

Ранее певец Прохор Шаляпин признался в любви к бывшей возлюбленной Анне Калашниковой. Анна, в свою очередь, пошутила, что вернулась бы к Прохору из-за наличия у него недвижимости. Подробности читайте в этой новости.