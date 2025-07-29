Прохор Шаляпин раскрыл судьбу Ани Лорак в случае развода с мужем

Прохор Шаляпин заявил, что в случае развода Ани Лорак не останется одинокой. Об этом сообщает «Пятый канал».

Артист Прохор Шаляпин на днях поучаствовал в шоу, на котором женился на кондитере Ольге Вашуриной. В то же время на отдых шоумен отправился в компании не нынешней супруги, а подруги по имени Лариса.

При этом когда журналисты попросили Шаляпина прокомментировать брак Ани Лорак с Исааком Виджраку, тот заявил, что не следит за жизнью других звезд.

«У меня своя жизнь, я запутался», — рассказал Шаляпин.

Однако артист все же заявил, что в случае развода, Лорак одна не останется.

«Если разойдутся, то она — девушка с приданым, обеспеченная, красивая. Одна не будет точно», — добавил он.

Ранее мы писали о том, что Прохор Шаляпин высказался о звании главного альфонса страны.