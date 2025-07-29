«Могу себе позволить»: Прохор Шаляпин высказался о звании главного альфонса страны

Певец Прохор Шаляпин ответил на обвинения критиков, называющих его главным альфонсом страны. В беседе с журналистами экс-участник «Фабрики звезд-6» заявил, что «никогда не побирался». Об этом сообщает Пятый канал.

По мнению артиста, каждый сам вправе выбрать удобную для себя модель отношений, и совершенно не важно, кто из партнеров кого содержит.

«Есть браки, даже официальные, когда один работает, другая не работает, и наоборот бывает. Это можно тоже называть как хочешь, но людям нравится так жить, и это личное дело. <…> Меня вот обвиняют в альфонстве, но я всегда зарабатывал деньги, у меня всегда было на еду, на одежду, на жилье. Я никогда не побирался, ничего ни у кого не просил», — заявил Прохор Шаляпин.

Шоумен заверил: он сам себя обеспечивает — ездит на гастроли, участвует в рекламных проектах, чтобы ни от кого не зависеть.

«Я сейчас могу себе позволить не ездить за небольшие деньги. Ну, реклама, она сегодня есть, завтра нет, но мне много и не надо», — отметил певец.

Напомним, Прохор Шаляпин известен бурной личной жизнью — он был трижды женат, и каждая из его избранниц оказывалась состоятельной женщиной намного старше него. Отсюда появились слухи о том, что артист живет за счет обеспеченных женщин. Одной из наиболее ярких историй стал его брак с Ларисой Копенкиной, которая старше него на 28 лет. Шоумен не скрывал, что его не смущала внушительная разница в возрасте с супругой.

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