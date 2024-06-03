«Мы в Крыму на шикарной яхте»: Прохор Шаляпин отдыхает с экс-возлюбленной Анной Калашниковой

Яркий роман финалиста проекта «Фабрика звезд-6» Прохора Шаляпина и певицы Анны Калашниковой продолжают обсуждать даже спустя 8 лет после разрыва пары. Знаменитости признавались, что сохранили теплые отношения после расставания. Подтверждением этого служит то, что артист отправился на отдых вместе с экс-возлюбленной в Крым.

Отношения между Прохором Шаляпиным и Анной Калашниковой стали одними из самых обсуждаемых в отечественном шоу-бизнесе. Знаменитости даже хотели пожениться, но свадьба сорвалась из-за того, что ребенок певицы, которого артист считал своим, оказался не от него, а от другого мужчины. В 2016 году экс-возлюбленные расстались, однако спустя годы смогли наладить дружеские отношения.

2 июня Прохор Шаляпин сообщил в личном блоге, что отдыхает в Крыму с Анной Калашниковой. Артисты поделились кадрами, на которых запечатлены вместе на яхте. Экс-возлюбленные выглядели счастливыми.

«Мы в Крыму на шикарной яхте. Такая красота вокруг. Спонсор нашего путешествия — ваша обеспеченная старость. Друзья мои, не пропустите! Анна Калашникова в новом сериале „Не одна я в поле кувыркалась“», — пошутил Прохор Шаляпин.

Певец добавил, что они с артисткой путешествуют по побережью Черного моря.

Пользователи Сети удивились воссоединению звездной пары. Некоторые заподозрили знаменитостей в возобновлении отношений, а кто-то оценил шутки артиста.

Напомним, недавно Анна Калашникова откровенно рассказала о своих отношениях с Прохором Шаляпиным. По словам певицы, экс-возлюбленный до сих пор ей «симпатичен», но сейчас они друг для друга «уже больше как родные». Артистка обратилась к певцу в соцсетях с просьбой составить завещание на ее сына от другого мужчины.

Ранее сообщалось о том, что Прохор Шаляпин высказался о романе с бизнесвумен Ларисой Копенкиной.