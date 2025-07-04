НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 04 июля 2025, 17:08
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«Наконец мир узнал!»: Евгения Медведева показала фото с новым возлюбленным

Евгения Медведева показала романтические фото с танцором Гайнутдиновым.
«Наконец мир узнал!»: Евгения Медведева показала фото с новым возлюбленным

© Starface.ru

25-летняя фигуристка Евгения Медведева подтвердила, что встречается с партнером по проекту «Звездные танцы» Ильдаром Гайнутдиновым. Фото с возлюбленным двухкратная чемпионка мира опубликовала на своей страничке в соцсетях.

Евгения и 24-летний Ильдар приняли участие в романтической фотосессии. На черно-белых кадрах они танцуют, обнимаются и дурачатся.

«Сквозь танец в жизнь», — подписала фото спортсменка.

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Поклонники пришли в восторг от совместных кадров пары.

«Я в шоке! Я умерла! Какие вы!!!»; «Я дождалась»; «Ну наконец мир узнал! Любуемся!»; «Вау! Какие красивые», — написали Жене в комментариях.

Гайнутдинов и Медведева были одной из любимейших пар зрителей, так как между ними была химия не только на паркете. Причем участники сами намекали поклонникам, что между ними не просто дружба. В одном из номеров Евгения поцеловала Ильдара, а в следующем выпуске парень сделал партнерше пусть и шуточное, но предложение. Однако официально отношения они не подтверждали.

В июне 2023 года Евгения заявила, что встречается встречается с фигуристом Дмитрием Чигирёвым. В октябре 2024 года стало известно о расставании пары.

Интервью с Ильдаром Гайнутдиновым о карьере, ТВ-шоу и работе за границей читайте на сайте «Страсти».

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Екатерина Шахова
Теги:
Евгения Медведева
отношения
любовь