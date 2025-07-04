«Наконец мир узнал!»: Евгения Медведева показала фото с новым возлюбленным

Поклонники пришли в восторг от совместных кадров пары.

«Я в шоке! Я умерла! Какие вы!!!»; «Я дождалась»; «Ну наконец мир узнал! Любуемся!»; «Вау! Какие красивые», — написали Жене в комментариях.

Гайнутдинов и Медведева были одной из любимейших пар зрителей, так как между ними была химия не только на паркете. Причем участники сами намекали поклонникам, что между ними не просто дружба. В одном из номеров Евгения поцеловала Ильдара, а в следующем выпуске парень сделал партнерше пусть и шуточное, но предложение. Однако официально отношения они не подтверждали.

В июне 2023 года Евгения заявила, что встречается встречается с фигуристом Дмитрием Чигирёвым. В октябре 2024 года стало известно о расставании пары.

Интервью с Ильдаром Гайнутдиновым о карьере, ТВ-шоу и работе за границей читайте на сайте «Страсти».