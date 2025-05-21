Прохор Шаляпин просит взять его на работу: «Вот и настал тот день»

Певец Прохор Шаляпин сделал неожиданное заявление в социальной сети. Артист заявил, что ищет работу и попросил присылать ему предложения на электронную почту.

В середине мая исполнитель улетел на Бали с новой подругой. Но видимо после отдыха Прохор планирует усердно трудиться и зарабатывать деньги. Шаляпин надеется найти работу через соцсети.

«Вот и настал тот день, который никогда не должен был настать. Ищу работу!», — написал экс-участник «Фабрики звезд», указав свой адрес электронной почты на фотографии с отпуска.

Неизвестно, шутит ли 41-летний артист или всерьез задумался найти работу подобным способом.

Прохор Шаляпин был трижды официально женат. Впервые музыкант вступил в брак с женщиной, которая была старше него на 18 лет. Второй супругой звезды стала предпринимательница Лариса Копенкина, против отношений с которой выступала мать Прохор. Третий штамп в паспорте у шоумена появился после свадьбы с бизнесвумен Татьяной-Клаудией Дэвис, которая скончалась в сентябре 2021 года.

Недавно Прохор побывал в шоу Павла Воли, где порассуждал о долгих браках. Певец уверен, что со временем у супругов пропадает страсть, но это не повод разводиться.