Прохор Шаляпин превратился в русалку
Певец Прохор Шаляпин примерил на себя образ жителя подводного царства.
Фото: Instagram* (владелец компания Meta. Деятельность компани признана экстремистской в РФ и запрещена)
Российский певец Прохор Шаляпин поразил своих подписчиков весьма необычной фотографией.
На ней артист предстал в виде обитателя подземного царства, своеобразного полу-человека полу-рыбы.
Судя по всему, отдыхая на одном из океанских курортов, певец прибегнул к услугам местных аниматоров и примерил на себе костюм русалки.
Кроме того, в необычные костюмы-хвосты Шаляпин решил заодно одеть всю свою семью.
«Многочисленные данные, накопившиеся в антропологии, свидетельствует о том, что все мы немножко дельфины», – подписал фотографию артист.
Ранее звездный артист удивил свою аудиторию рассказом об органе, который растет у него всю жизнь.