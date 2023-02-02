Прохор Шаляпин превратился в русалку

Российский певец Прохор Шаляпин поразил своих подписчиков весьма необычной фотографией.

На ней артист предстал в виде обитателя подземного царства, своеобразного полу-человека полу-рыбы.

Судя по всему, отдыхая на одном из океанских курортов, певец прибегнул к услугам местных аниматоров и примерил на себе костюм русалки.

Кроме того, в необычные костюмы-хвосты Шаляпин решил заодно одеть всю свою семью.

«Многочисленные данные, накопившиеся в антропологии, свидетельствует о том, что все мы немножко дельфины», – подписал фотографию артист.

Ранее звездный артист удивил свою аудиторию рассказом об органе, который растет у него всю жизнь.