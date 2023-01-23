«Нос растет, а другое – нет»: Прохор Шаляпин рассказал об интимных проблемах

Певец Прохор Шаляпин продолжает удивлять общественность своими откровенными высказываниями. Недавно знаменитость признался в интервью, что сильно переживает из-за растущего носа. По словам мужчины, ему жаль, что у него с возрастом не увеличивается кое-что другое.

Исполнитель рассказал, что нос растет у него всю жизнь. Прохор сам удивляется этому.

«Еще бы че-то росло всю жизнь, да? Не растет другое! Что природа дала — то и выросло!» — цитирует музыканта Telegram-канал «Звездач».

Поклонники посмеялись над артистом, но многие отметили, что это действительно большая проблема. Они посочувствовали Прохору.

«Выросли бы гонорары, что может еще желать артист», «Нос всю жизнь растет и становится крючковатым, Баба Яга – пример», «Мозг бы лучше вырос», – пишут в комментариях.

Ранее мы писали о том, как Шаляпин объяснил свое отсутствие на ТВ. По словам мужчины, его карьера сейчас переживает не самый лучший период. Если центральные каналы и приглашают Прохора на съемки, то затем вырезают из эфира номера с участием артиста. Шаляпин считает: это из-за того, что русские народные песни сейчас никому не нужны на ТВ.