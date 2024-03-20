Прохор Шаляпин представил свою новую спутницу
© Lomohov Anatoly/East News
Российский певец и телеведущий Прохор Шаляпин поделился в своем микроблоге фото с новой спутницей.
В описании к фото артист назвал девушку богиней и своей музой, чем озадачил подписчиков.
Оказалось, что новой «избранницей» Шаляпина стала модель и певица Ольга Хайруллова. Девушка приняла участие в съемках нового клипа выпускника «Фабрики звезд».
При этом в настоящий момент неизвестно, на какую песню снималось видео. Также музыкант оставил в секрете дату выхода работы.
Напомним, Шаляпин признавался, что впервые он женился в возрасте 18 лет на женщине старше себя. В 2011—2012 годах состоял в отношениях с певицей Аделиной Шариповой.
Второй супругой артиста стала бизнесвумен Лариса Копенкина, с которой он познакомился в начале 2013 года во время отдыха на Ямайке. В 2015 году пара рассталась.
Третьей официальной женой телеведущего стала Татьяна-Клаудиа Дэвис — владелица сети адвокатских контор в Канаде. Артист и предпринимательница узаконили свои отношения в Лас-Вегасе 31 июля 2021 года, после чего избранница звезды заболела COVID-19. После недельного самолечения Дэвис госпитализировали в больницу, где она скончалась 30 сентября.
Ранее Прохор Шаляпин оценил перезапуск «Фабрики звезд».