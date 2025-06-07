Прохор Шаляпин показал лицо в бинтах после пластической операции. Об этом стало известно из соцсетей.

Прохор Шаляпин опубликовал в личном блоге видео, на котором он лежит в больнице с перебинтованным лицом. Шоумен заявляет, что сделал пластическую операцию.

«Ой, друзья, я всё-таки решился на эту чудесную процедуру. Сделал её у лучшего пластического хирурга страны», — рассказал он.