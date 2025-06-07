НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 07 июня 2025, 10:36
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Прохор Шаляпин показал лицо в бинтах после пластической операции

Прохор Шаляпин показал лицо в бинтах после пластической операции

© Kashaev Pavel/East News

Прохор Шаляпин показал лицо в бинтах после пластической операции. Об этом стало известно из соцсетей.

Прохор Шаляпин опубликовал в личном блоге видео, на котором он лежит в больнице с перебинтованным лицом. Шоумен заявляет, что сделал пластическую операцию.

«Ой, друзья, я всё-таки решился на эту чудесную процедуру. Сделал её у лучшего пластического хирурга страны», — рассказал он.

Прохор Шаляпин показал лицо в бинтах после пластической операции

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Шаляпин также спросил врача о том, какой результат будет после проведенной процедуры. Тот ответил, что шоумен будет выглядеть на 10 лет моложе. Известно, что Шаляпин сделал операцию в клинике Санкт-Петербурга. Напомним, Прохору Шаляпину 41 год.

Ранее мы писали о том, что скандальный хирург Тимур Хайдаров сделал пластическую операцию Евгению Плющенко.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Александр Асташкин
Теги:
пластическая операция
Прохор Шаляпин