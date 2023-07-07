Годами всех обманывал: Прохор Шаляпин сделал заявление о своем настоящем имени

Певец Прохор Шаляпин широко известен публике, причем в основном не благодаря творчеству, а из-за скандалов, в которые он регулярно попадает. Одно время половина страны активно следила за его любовными похождениями с женщинами старше его на много лет, и многие осуждали его за порочащее фамилию поведение. Однако к знаменитому семейству на самом деле артист не имеет никакого отношения, ведь при рождении ему дали совсем другое имя.

Обычно вокалист не особо разговаривает на эту тему, поэтому лишь небольшое количество поклонников знает о том, что изначально его звали Андреем Захаренковым. Решение сменить личность далось исполнителю непросто, но вот уже 20 лет он Прохор Шаляпин и не жалеет об этом.

Сейчас у певца все документы оформлены уже на новое имя. Андрей остался только в дипломе института М. М. Ипполитова-Иванова. Шаляпин пытался это исправить, но ситуация была слишком сложная, поэтому он оставил все, как есть. Впрочем, эта корочка ему больше и не пригодилась в жизни.

По признанию Прохора, стать другим человеком ему посоветовал астролог. Специалист сказал ему, что смена имени и фамилии поможет ему и в карьере, и на любовном фронте. «Сегодня никто из родных не зовет меня Андреем. Последней была бабушка, но она умерла. Все понимают, что я артист, что имя – моя сущность», - отметил Шаляпин в беседе с изданием Дни.ру.

Ранее Прохор Шаляпин прокомментировал нападение Светланы Светличной на медсестру в больнице.