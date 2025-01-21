Прохор Шаляпин не приехал, а дочь выходит замуж: подробности дня рождения Анастасии Волочковой

Друг балерины Анастасии Волочковой Прохор Шаляпин не приехал на день рождения танцовщицы 20 января. Он в этот момент находился на Сейшелах.

Подробности прошедшего дня рождения сообщает mk.ru.

На 49-летии Волочковой присутствовали ведущая Алла Довлатова, певица Алена Кравец, жена шоумена Отара Кушанашвили, 19-летняя дочь Ариадна и другие.

На празднике стало известно, что балерина наконец помирилась с матерью. У родственников непростые отношения.

«Я призвала перед Новым годом и маму, и дочку, чтобы мы были вместе, чтобы мы простили друг другу все обиды», — рассказала именинница.

Дочь балерины сообщила, что летом у нее может состояться свадьба. Делиться деталями девушка не стала.

«Могу сказать, что количество людей на свадьбе для меня не главное, главное — это любовь», - высказалась она.

Ариадна призналась, что публичная жизнь – это не ее. Девушка озвучивает фильмы, преподает, получает образование.

Ранее Волочкова подтвердила отношения с 26-летним танцором.