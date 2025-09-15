Прохор Шаляпин не готов выступать без круглосуточного караула и кровати 2,2 метра

Певец Прохор Шаляпин соглашается выступать на частных мероприятиях, если помимо гонорара ему предоставят Mercedes Viano в люксовой комплектации, круглосуточную охрану и односолодовый виски.

Как пишет Telegram-канал Baza, выступление шоумена в целом обойдется в 880 тысяч рублей.

«Машина должна быть прогрета зимой и охлаждена летом. Также артисту положены билеты бизнес-класса в самолете и место в спальном вагоне купе», — говорится в райдере артиста.

При этом Прохор согласен заселиться в четырехзвездочный отель, но кровать в номере должна быть строго 2,2 метра.

В гримерке Шаляпин желает видеть минеральную воду, фрукты, мясные нарезки. Фастфуд строго запрещен.

Шоумен не готов фотографироваться с фанатами, но не откажется от снимков с «необходимыми и важными персонами». Кроме того, к нему должен быть приставлен «круглосуточный караул», а в случае необходимости вооруженная охрана.

