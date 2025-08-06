«Мы зарабатывали!»: Прохор Шаляпин раскрыл правду о романе с Анной Калашниковой

Прохор Шаляпин признался в пиар-романе с Анной Калашниковой ради денег. Об этом он рассказал на YouTube-канале «Историс — Откройте, Давид».

В 2016 году Прохор Шаляпин и Анна Калашникова объявляли себя парой — в какой-то момент певица заявила о беременности, однако ДНК-тест показал, что отцом ребенка является не Прохор. Тогда эти новости всколыхнули СМИ.

Спустя время Калашникова и Шаляпин продолжают общаться, но уже как друзья. Певец не появляется на сделавшем его популярным шоу «Пусть говорят» и заявляет, что больше не хочет устраивать скандальные истории.

«Я перестал сниматься в этих программах. Вы думаете меня не зовут? Сейчас вышел из долгой спячки „Пусть говорят“ меня первого позвали туда, и я естественно отказался. Потому что эта эпоха на сегодняшний день для меня завершилась. Я больше туда ни за какие коврижки не пойду», — объяснил он.

Высказался артист и о романе с Калашниковой, который являлся лишь пиаром ради денег.

«Господи, ну мы устраивали водевили, да! Мы зарабатывали. Простите, люди добрые, на что-то надо было жить. Да, я зарабатывал, я не голодал, но это были небольшие деньги. При всем уважении к огромной аудитории и со мной многие согласятся, что мы никто никому ничего не должны», — заявил он.

Ранее мы писали о том, что Прохор Шаляпин считает, что к Вайкуле нужно относиться как к сумасшедшей.