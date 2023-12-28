Прохор Шаляпин нашел важным рассказать, что менял имя и отчество несколько раз. Об этом он сообщил в интервью Яне Чуриковой.

Певец признался, что какое-то время называл себя родственником известного оперного певца Федора Шаляпина. Однако вскоре он отказался от этой истории, которую придумал ради хайпа.

А вот о том, что раньше Прохора Шаляпина звали вовсе не так, певец рассказал впервые. По словам артиста, раньше он носил другие имя и фамилию.

«Я еще одну тайну вам открою. После Андрея Захаренкова я еще по паспорту некую фамилию и имя носил. И я даже менял отчество, но этого не знал никто», — рассказал он.

По словам Шаляпина, текущее имя и фамилию он подбирал с астрологом. Сначала был вариант оставить имя Андрей, но женщина предостерегла его, рассказав, что в таком случае певца ждет плохая судьба.

«Мне подошло имя Прохор. Долго считали и не могли подобрать. Она мне сказала: „Либо это имя сделает тебя очень известным и ты будешь на коне или оно тебя сожрет в итоге“», — вспомнил Шаляпин.

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