Экс-возлюбленная Прохора Шаляпина Ольга Сан объявила о новом романе

Бывшая возлюбленная певца Прохора Шаляпина Ольга Сан окончательно оборвала с ним отношения и нашла новую любовь. Покорил сердце модели стилист Александр Данилов.

Впервые Ольга встретилась с парикмахером в его салоне, куда пришла лечить свои волосы, которые сильно пострадали из-за стресса – сначала блогер рассталась с Прохором, затем столкнулась со смертью отца. В итоге Александр не только помог ей спасти локоны, но и привлек ее внимание.

После процедуры Сан продолжила общаться со стилистом и нашла в нем то, чего ей сильно не хватало в Шаляпине, - поддержку. Кроме того, модели нравится, что Александр младше нее.

«Какое-то время после расставания с Прохором, я занималась делами отца, расследованием его смерти, дрязгами по наследству. Я ожидала помощи от Прохора, но не дождалась. А сейчас Саша меня поддерживает в этом плане», - цитирует слова Ольги PROZVEZD.

Также Сан поделилась, что в скором времени с новым бойфрендом улетит в Дубай. Данилов обещал ей, что там они вместе откроют салон красоты. «Я возьму с собой своего любимого кота Ларса. Саша сказал, что будет регулярно нас с моим питомцем кормить красной и черной икрой!», - поделилась Ольга.

Ранее Прохора Шаляпина едва не задушил чемпион мира по дзюдо Леденев на съемках шоу.