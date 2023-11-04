Прохор Шаляпин больше не может позволить себе люксовые вещи из ЦУМа

Исполнитель Прохор Шаляпин не скрывает, что любит состоятельных женщин. Артист не видит ничего предосудительного в том, чтобы принимать подарки и деньги от пожилых поклонниц. Однако в последнее время знаменитости приходится непросто — богатые пассии поумирали, а вещи из ЦУМа стали недоступны.

Шаляпин принял участие в шоу «Народ против звезд», в котором гостей проверяют на знание дешевых товаров. Когда речь зашла о вещах, исполнитель пожаловался на текущее положение дел и заявил, что предпочитает недорогие бренды. При этом раньше, по словам Прохора, у него была золотая эпоха, когда он ни в чем себе не отказывал благодаря богатым поклонницам.

«Ну в ЦУМ я не хожу, сразу скажу, за свой счет во всяком случае. За чей? Ну вообще, те, с кем раньше ходил, уже все поумирали. Было золотое время в моей жизни, когда ни в чем себе не отказывал», — рассказал Шаляпин.

Также в беседе с ведущими шоу артист рассказал, как у него сейчас обстоят дела на личном фронте. Оказалось, что Прохор пока не нашел себе новую избранницу.

Ранее актер Оскар Кучера заявил, что не может найти общий язык с Шаляпиным. Певец оказался ему крайне неприятен.