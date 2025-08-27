Прохор Шаляпин берет за частные выступления 880 тысяч рублей. Об этом сообщает Super.ru.

Певец Прохор Шаляпин переживает волну популярности — мемы с артистом, призывающим россиян не перерабатывать, заполонили Интернет. Несмотря на это, по сравнению со многими звездами, гонорар певца за выступления на корпоративах все еще можно считать скромным.

По данным журналистов, Шаляпин просит 880 тысяч рублей за концерт. При этом еще около 100 тысяч придется доплатить за выполнение райдера артиста.

Шаляпин летает бизнес-классом, но и в экономе на креслах с расширенным местом для ног он может разместиться. Заселение артиста предпочтительно в четырех- или пятизвездочные отели. Передвигаться по городу Шаляпин согласен на минивэне Mercedes Viano Sprinter не старше 2015 года выпуска.

В гримерке певца должна находиться Coca-Cola, хлеб, фруктовое или ягодное плато, а также нарезки из овощей, рыбы и мяса. Бутылка виски должна быть объемом не менее 0,7 л.

Ранее мы писали о том, что Прохор Шаляпин назвал себя примером для многих и ответил на обвинения в тунеядстве.