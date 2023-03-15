«Проходит реабилитацию»: врач Александра Розенбаума рассказал о состоянии 71-летнего певца

Вчера все информационное пространство пестрело заголовками об Александре Розенбауме. Дело в том, что 71-летний мужчина был экстренно госпитализирован в Красноярске. Артист приехал туда на гастроли, но внезапно почувствовал невыносимую боль, вот почему его отвезли в одну из местных больниц. Проведя обследование, доктора обнаружили у Розенбаума тромб и прооперировали его. Сегодня на связь с изданием Аrgumenti.ru вышел дежурный врач медицинского учреждения и рассказал о состоянии артиста.

Выяснилось, что сейчас здоровью Розенбаума ничего не угрожает. После операции мужчина «проходит реабилитацию». «С ним все хорошо. Уверен, что со здоровьем нашего любимого певца все будет в норме», — цитирует издание «Teleprogramma» источника информации.

Ранее эксперт назвал причину ухудшения состояния Александра Розенбаума. Оказывается, ситуация, произошедшая с артистом, является распространенной в медицинской практике, вот почему врачи не растерялись, когда к ним поступил исполнитель хита «Ау». Подробности читайте в этой статье.

Также сообщалось о том, что Оксану Самойлову госпитализировали из-за сильных головных болей. В крайний раз, когда возлюбленная Джигана выходила на связь, она заявила: «Я вся в красных пятнах».