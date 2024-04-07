«Проходит реабилитацию»: раскрыты подробности состояния перенесшего инсульт Николая Носкова

Певец Стас Пьеха раскрыл подробности состояния здоровья заслуженного артиста России Николая Носкова. В беседе с Пятым каналом внук Эдиты Пьехи рассказал, что перенесший инсульт музыкант сейчас проходит плановую реабилитацию.

«Николай Иванович Носков сегодня не смог, реабилитацию проходит плановую», — сообщил Стас Пьеха.

Недавно Стас Пьеха и Николай Носков должны были выступать дуэтом на мемориальном концерте «Музыкальный марафон поддержки от звезд Русского Радио». Однако исполнитель хита «Это здорово» не смог присутствовать на мероприятии из-за плановой реабилитации. В результате Стас Пьеха исполнил песню вместе с белорусским певцом IVAN.

Напомним, певец Николай Носков перенес инсульт в 2017 году. Спустя год он продолжил работу над альбомом «Живой» при поддержке продюсера Виктора Дробыша. В 2019 году у артиста состоялся первый за несколько лет большой сольный концерт. Однако музыкант не смог полностью восстановиться — он выступает сидя на стуле и иногда переносит представления, но находит в себе силы выступать.

Мемориальный концерт «Музыкальный марафон поддержки от звезд Русского Радио» был приурочен к событиям, произошедшим 22 марта в «Крокус Сити Холле». Мероприятие прошло в поддержку пострадавших в результате теракта, а также всех жителей страны. В концерте приняли участие Филипп Киркоров, Дмитрий Маликов, Нюша, рэпер ST, группа «Земляне», Владимир Пресняков, Александр Панайотов, Юрий Киселев, Artik & Asti, Митя Фомин и другие знаменитости.

22 марта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске перед концертом рок-группы «Пикник» произошел теракт. Вооруженные люди ворвались в здание и открыли стрельбу. В концертном зале прогремело несколько взрывов, начался пожар. По последним данным, общее число пострадавших составляет более 500 человек.

Ранее мы писали о том, что Виктор Дробыш рассказал, почему сорвался концерт Николая Носкова в Сочи.